Павло Василенко

Сьогодні юнацька збірна України U-20 в Іспанії провела товариський поєдинок проти команди США U-19. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.

Підопічні Дмитра Михайленка відкрили рахунок у зустрічі зусиллями Раміка Гаджиєва, але по перерві пропустили у відповідь.

Нагадаємо, у межах підготовки до юнацького чемпіонату світу-2025 збірна України U-20 в Іспанії раніше зіграла проти Мурсії U-21 (2:0) та США U-19.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька. Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі – за звичною схемою.

Синьо-жовті потрапили у групу B: Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Контрольний матч

Україна U-20 – США U-19 – 1:1

Голи: Гаджиєв, 41 – Васкес, 70.