Збірна України з футболу вперше стала олімпійським чемпіоном
На турнірі в Іспанії
20 хвилин тому
Фото - UFAM
Лікарська збірна України стала переможцем олімпійського футбольного турніру (11х11), яка проходила в іспанському Льорет-де-Мар.
Команда під керівництвом Миколи Цимбала у фіналі здолала Колумбію. Основний час завершився з рахунком 1:1, а у серії пенальті влучнішими були синьо-жовті.
Найкращим бомбардиром змагань було визнано українця Василя Коропецького, а голкіпером - Тараса Стеценка.
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