Сергій Разумовський

Юнацька збірна України вікової категорії U-17 розпочала свій виступ на міжнародному турнірі в хорватському місті Пореч із впевненої перемоги над однолітками з Греції. З перших хвилин українці виглядали активніше й частіше контролювали м’яч, а особливою загрозою для суперників став Адам Гурам. Два його небезпечні удари з гострих кутів примусили голкіпера греків неодноразово демонструвати свою реакцію. Зрештою, ще до перерви саме Гурам відкрив рахунок у матчі, точно зігравши головою після подачі з кутового.

Після перерви перевага синьо-жовтих лише збільшилася. Незабаром після чергового стандарту оборонець збірної Греції невдало перервав подачу та зрізав м’яч у власні ворота, а трохи згодом Шукалович видовищним дальнім ударом встановив рахунок 3:0 на користь команди Олександра Ситника. Наприкінці поєдинку грецькі футболісти змогли реалізувати пенальті та скоротити відставання, однак перемога залишилася за українською командою — підсумковий рахунок 3:1.

Наступний матч на міжнародному турнірі збірна України U-17 проведе вже 13 лютого, коли зустрінеться з юнацькою командою Ізраїлю. Початок поєдинку призначено на 16:00 за київським часом.

Товариський турнір серед юнацьких збірних

Україна (U-17) – Греція (U-17) 3:1

Голи: Гурам, 40, Тіозос, 51 (автогол), Шукалович, 54 – Сіозос, 79 (пенальті)

Україна (U-17): Столяренко, Пилип'юк (Задоєнко, 64), Смотрицький (Приходько, 86), Оніщук (Курлатов, 86), Гльоц (Лінніков, 86), Шукалович (Онищук, 86), Гурам (Бандило, 73), Волошко (Зварич, 64), Угрік (Пилипчук, 46), Трохим (Рибак, 46), Дзюринець (Гоч, 73).

Греція (U-17): Ніколаїдіс, Гусіос, Герсос, Мойсіадіс, Матера, Поулопоулос (Сіозос, 46), Кітос, Папасарафіанос, Контрасі, Цикас, Аргіру.

Попередження: Шукалович (14), Трохим (24) – Контрасі (27), Матера (84)