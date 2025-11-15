Збірна України здобула другу перемогу у матчі відбору Євро-2026
Синьо-жовті обіграли чорногорців
близько 1 години тому
Сьогодні юнацька збірна України U-19 провела свій другий матч у кваліфікаційному раунді Євро-2026. Синьо-жовті впевнено перемогли команду Чорногорії – 3:0.
У першому поєдинку підопічні Дмитра Михайленка обіграли албанських однолітків (3:0).
Наступний поєдинок підопічні Дмитра Михайленка проведуть 18 листопада проти Словаччини. Початок – о 15:00 за київським часом).
За підсумками кваліфікаційного раунду відбору по дві найкращі команди з кожної групи, а також найкраща збірна серед тих, що посядуть треті місця, приєднаються до Іспанії в еліт-раунді. Він пройде навесні 2026 року й у семи групах визначить сім збірних, що складуть компанію Уельсу у фінальній частині Євро-2026 (U-19).
Відбір Євро-2026 (U-19)
Група 5
Україна U-19 – Чорногорія U-19 – 3:0
Голи: Редушко, 13 (1:0). Попов, 27 (2:0). Каменський, 36 (3:0).
Турнірна таблиця групи 5