Збірна Уругваю втратила перемогу над Кабо-Верде через жахливу помилку Муслери
Легендарний голкіпер вийшов задалеко з воріт і дозволив вразити порожню сітку
близько 1 години томуПідписатися в
У другому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Уругваю втратила перемогу в матчі проти Кабо-Верде, зігравши в результативну нічию.
Поєдинок вийшов надзвичайно видовищним і тримав уболівальників у напрузі до фінального свистка. Рахунок відкрили африканці: Леніні завдав потужного удару здалеку, не залишивши шансів воротарю уругвайців Фернандо Муслері.
Втім, ще до перерви представники Південної Америки змогли переломити хід зустрічі. Спочатку Максиміліано Араухо відновив рівновагу, а згодом Каннобіо вивів свою команду вперед. Два голи наприкінці першого тайму дозволили Уругваю піти на відпочинок із перевагою в рахунку та хорошими перспективами на перемогу.
Після перерви події на полі продовжили розвиватися стрімко. В одному з епізодів Муслера залишив межі штрафного майданчика, намагаючись перехопити м'яч, однак запізнився. Варела випередив голкіпера та без проблем відправив м'яч у порожні ворота, відновивши паритет.
Незабаром Уругвай був близький до того, щоб знову вийти вперед. Араухо, який уже відзначився голом і результативною передачею, вдруге відправив м'яч у сітку. Проте після перегляду епізоду арбітри зафіксували офсайд, тож взяття воріт було скасоване.
У заключні хвилини зустрічі обидві команди діяли на високих швидкостях і регулярно створювали небезпечні моменти. Шанси вирвати перемогу мали як уругвайці, так і футболісти Кабо-Верде, однак рахунок більше не змінився.
Після двох турів у групі H одноосібним лідером стала Іспанія, яка набрала чотири очки. Уругвай має два бали та випереджає Кабо-Верде завдяки кращій результативності. На останній позиції несподівано перебуває Саудівська Аравія, в активі якої лише одне очко.
Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, другий тур
Уругвай – Кабо-Верде 2:2
Голи: Араухо, 44, Каннобіо, 45+6 – Леніні, 21, Варела, 61
Уругвай: Муслера, Варела, Касарес, Олівера, Санабрія, Уґарте (Де Ла Крус, 70), Каннобіо, Бентанкур, Вальверде, Араухо (Родрігес, 82), Віньяс (Нуньєс, 70)
Кабо-Верде: Возінья, Морейра, Лопеш, Боржес, Л. Кабрал, Леніні (Л. Дуарте, 71), Мендеш, Арканжу (Д. Дуарте, 46), Монтейру (Семеду, 80), Родрігес (Варела, 58), Беншимол (Да Кошта, 58)
Попередження: Бентанкур (20), Олівера (58) – Л. Кабрал (5), Д. Боржес (90+3)