Поєдинок вийшов надзвичайно видовищним і тримав уболівальників у напрузі до фінального свистка. Рахунок відкрили африканці: Леніні завдав потужного удару здалеку, не залишивши шансів воротарю уругвайців Фернандо Муслері.

Втім, ще до перерви представники Південної Америки змогли переломити хід зустрічі. Спочатку Максиміліано Араухо відновив рівновагу, а згодом Каннобіо вивів свою команду вперед. Два голи наприкінці першого тайму дозволили Уругваю піти на відпочинок із перевагою в рахунку та хорошими перспективами на перемогу.

Після перерви події на полі продовжили розвиватися стрімко. В одному з епізодів Муслера залишив межі штрафного майданчика, намагаючись перехопити м'яч, однак запізнився. Варела випередив голкіпера та без проблем відправив м'яч у порожні ворота, відновивши паритет.

Незабаром Уругвай був близький до того, щоб знову вийти вперед. Араухо, який уже відзначився голом і результативною передачею, вдруге відправив м'яч у сітку. Проте після перегляду епізоду арбітри зафіксували офсайд, тож взяття воріт було скасоване.

У заключні хвилини зустрічі обидві команди діяли на високих швидкостях і регулярно створювали небезпечні моменти. Шанси вирвати перемогу мали як уругвайці, так і футболісти Кабо-Верде, однак рахунок більше не змінився.

Після двох турів у групі H одноосібним лідером стала Іспанія, яка набрала чотири очки. Уругвай має два бали та випереджає Кабо-Верде завдяки кращій результативності. На останній позиції несподівано перебуває Саудівська Аравія, в активі якої лише одне очко.