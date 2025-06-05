Збірна Узбекистану вперше в історії вийшла на чемпіонат світу

Павло Василенко

Футболісти збірної Узбекистану стали черговими учасниками чемпіонату світу-2026 у Канаді, США та Мексиці. Це буде перша участь у турнірі для цієї країни.

Узбекистан зіграв унічию 0:0 з Об'єднаними Арабськими Еміратами у передостанньому турі фінальної групи.

Нічия дозволила Узбекистану зберегти відрив у чотири очки від ОАЕ у турнірній таблиці групи 1 за тур до кінця відбору. Таким чином, збірна Узбекистану здобула пряму путівку на ЧС-2026.

Збірна Узбекистану посідає 57-е місце у рейтингу ФІФА. До його складу входять Абдукодір Хусанов (Манчестер Сіті) та Ельдор Шомуродов (Рома).