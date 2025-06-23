Павло Василенко

Іспанія та Німеччина зіграли один із найбільш захоплюючих матчів в історії, і у підсумку у півфіналі Євро-2025 серед гравців до 19 років «червона фурія» вийшла переможцем з рахунком 6:5.

Матч продемонстрував усе, що може запропонувати футбол, і глядачі на стадіоні в Бухаресті побачили багато великих змін і в результаті 11 голів.

Не все складалося так вдало для іспанців, оскільки на 28-й хвилині матчу збірна Німеччини вийшла вперед – відзначився Макс Мерштедт, а за сім хвилин на користь іспанців було призначено пенальті. М'яч взяв на себе Антоніо Кордеро, але пенальті він не реалізував, тож на перерву Німеччина пішла з перевагою 1:0.

Іспанці зрівняли рахунок на 61-й хвилині матчу, коли Пабло Гарсія вразив ціль, але святкування «червоної фурії» тривало недовго, оскільки Саїд Ель Мала надав німцям нову перевагу на 78 хвилині матчу.

Коли всі чекали кінця поєдинку, Пабло Гарсія на першій компенсованій хвилині зрівняв рахунок, а потім ще за чотири хвилини забив гол, викликавши бурхливе святкування в іспанців, які тоді вважали, що забезпечили собі місце у фіналі.

Німці так не рахували, оскільки зрівняли рахунок на дев'ятій хвилині компенсованого часу, а Андрес Куенко забив автогол, перевівши матч у додатковий час.

Сьома хвилина першого овертайму була зіграна, коли іспанці знову вийшли вперед, і тепер забив Томас Маркес, а потім німці забили два швидкі м'ячі, на 104-й та 107-й хвилинах, вийшовши вперед 5:4. Обидва рази Мерштедт був точний, оформивши хет-трик.

«Червона фурія» не здалася, і на 113-й хвилині рахунок зрівнявся завдяки голу Яна Віргіла, а Пабло Гарсія забезпечив перемогу іспанцям, забивши четвертий гол на 119-й хвилині гри.

У фіналі Іспанія зіграє з Нідерландами, які перемогли господарів турніру Румунія з рахунком 3:1..

Євро-2025 U-19, півфінал

Іспанія – Німеччина – 6:5

Голи: Гарсія, 61, 90+1, 90+5, 119, Маркес, 97, Віргіл, 113 – Мерштедт, 28, 104, 107, Ель Мала, 79 Куєнка, 90+9 (автогол)