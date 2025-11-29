Сергій Разумовський

У 13-му турі англійської Прем’єр-ліги Ньюкасл розгромив Евертон на виїзді з рахунком 4:1, фактично знявши питання щодо результату ще до перерви.

Вже на стартовій хвилині Тшау відкрив рахунок, скориставшись миттєвим провалом оборони господарів. На 25-й хвилині Майлі подвоїв перевагу гостей, а наприкінці першого тайму Вольтемаде на 45-й хвилині довів рахунок до 3:0. Після перерви Тшау оформив дубль, зробивши цифри на табло розгромними.

Евертон зумів відповісти лише в другій половині зустрічі. Згодом Баррі забив, але після перегляду епізоду гол було скасовано через гру рукою. Лише на 69-й хвилині Д’юзбері-Голл провів м’яч престижу, проте на загальний перебіг гри це вже не вплинуло – Ньюкасл упевнено довів матч до перемоги.

Захисник «ірисок» Віталій Миколенко провів на полі повну гру. Українець отримав оцінку 6.4. Футболіст віддав 45 точні з 53 передач, виграв усі чотири двобої на землі, а повітрі лише один з чотирьох, зробив два з трьох вдалих підкати та чотири перехоплення.

Ньюкасл Юнайтед набрав 18 очок і випередив Евертон за додатковими показниками.

АПЛ, 13-й тур

Евертон – Ньюкасл 1:4

Голи: Д’юзбері-Голл, 69 – Тшау, 1, 58, Майлі, 25, Вольтемаде. 45

Евертон: Пікфорд, Миколенко, О'Браєн, Кін, Тарковскі, Айроґбунам (Алькарас 46), Ґарнер, Ґріліш (Макніл 80), Ндіає (Діблінґ 80), Дьюзбері-Голл, Баррі (Бетункал 87)

Ньюкасл: Ремсдейл, Голл (Шер 90), Лівраменто, Берн, Тшау, Жоелінтон, Гімараес (Тоналі 90), Майлі, Барнс (Ремзі 71), Вольтемаде (Гордон 90), Еланґа (Віллок 71)