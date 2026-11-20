Вінгер Михайло Мудрик опинився в центрі нового скандалу після відвертого інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Слова українського футболіста про розмову з головним тренером Челсі Хабі Алонсо викликали обурення у Великій Британії. Жорстко розкритикував гравця журналіст Енді Голдштейн, який в ефірі TalkSPORT назвав його заяву безглуздою.

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Особливе невдоволення висловили вболівальники Тоттенгема. Частина фанатів уже погрожує освистати українця під час його наступної появи на полі. Причиною стала розповідь Мудрика про те, як Алонсо нібито радив йому отримати ігрову практику в іншому клубі, перш ніж повернутися до Челсі.

«В інтерв'ю українському подкасту він заявив: «Алонсо прямо в обличчя мені сказав: «Тобі краще піти і пограти в іншому клубі, отримати трохи ігрового часу, а потім можеш повертатися до Челсі. Я на тебе розраховую». Я вважаю це жахливим. Це засмутило багатьох вболівальників Тоттенгема в Інтернеті, які заявили, що освистають його наступного разу, коли він вийде на поле. Це безглузда заява від Мудрика», – сказав Голдштейн в ефірі TalkSPORT.

Нагадаємо, кар'єра українця зазнала серйозного удару через позитивний допінг-тест. Футболіст пропустив понад 600 днів, а його відсторонення завершилося після рішення CAS скоротити покарання до вже відбутого терміну – 603 днів.

Минулого трансферного вікна Тоттенгем орендував українського вінгера у Челсі до кінця сезону.

5 вересня 2026 року Мудрик повернувся до офіційних матчів, зігравши 17 хвилин проти Ноттінгем Форест. Нині українець відновлюється після травми та сподівається найближчим часом знову вийти на поле.