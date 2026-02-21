Сергій Разумовський

У 27-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд на своєму полі поступився Брайтону з рахунком 0:2.

Гості діяли прагматично й забили двічі ще до перерви: на 30-й хвилині рахунок відкрив Дієго Гомес, а в компенсований час першого тайму перевагу Брайтона закріпив Велбек, відправивши команди в роздягальні за комфортних для гостей 0:2.

Після перерви Брентфорд спробував додати інтенсивності й освіжити центр поля — український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов на заміну саме в антракті. Він активно працював із м’ячем, зробив 48 дотиків і продемонстрував високу якість розіграшу: 39 точних передач із 42, що становить 93% точності. Також українець відзначився двома перехопленнями та одним порушенням правил, але в силовій і контактній боротьбі йому було важко — Ярмолюк не виграв жодного з п’яти єдиноборств (0/5).

Наприкінці зустрічі Єгор отримав жовту картку, а загалом його виступ оцінили в 6.3 бала — це середній показник у складі Брентфорда. Попри зміни та спроби господарів переламати гру після перерви, відігратися їм не вдалося, і Брайтон спокійно довів матч до перемоги 2:0.

Брайтон залишився із 40 очками та дав шанс Евертону іншого українця Віталія Миколенка наздогнати себе у боротьбі за єврокубки.

АПЛ, 27-й тур

Брентфорд – Брайтон 0:2

Голи: Дієго Гомес, 30, Велбек, 45+1

Брентфорд: Келлегер, Гікі (Коллінз, 45), Аєр (Донован, 81), ван ден Берг, Генрі, Гендерсон (Дамсгор, 67), Янельт (Ярмолюк, 46), Уаттара, Єнсен, Льюїс-Поттер (Шаде, 46), Тьяго.

Брайтон: Вербругген, Віффер (Велтман, 65), ван Геке, Данк, Кадіоглу, Мілнер (Балеба, 90), Гіншелвуд, Гросс, Гомес (Де Кейпер, 76), Велбек, Мітома.

Попередження: Ярмолюк – Віффер, Кадіоглу

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Брентфорд – Брайтон.