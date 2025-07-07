Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго висловився про виліт полтавської команди в Першу лігу після 29 років перебування в елітному дивізіоні. Його слова наводить пресслужба клубу.

На жаль, підсумки сезону стали справжнім викликом як для гравців, так і для тренерського штабу, менеджменту клубу, вболівальників Полтавщини, наших партнерів, так і для мене особисто. Ми не змогли зберегти прописку в УПЛ, поступившись у перехідних матчах. Це сталося вперше з 1996 року і, без сумніву, викликало широкий резонанс у футбольній спільноті. І це абсолютно неприйнятний результат для колективу клубу і для мене особисто, враховуючи досягнення та успіхи клубу протягом останніх щонайменше 20 років.

Настав час для аналізу ситуації, пошуку причин, але ми усі знаємо - перемагає сильніший, на поле виходить дві команди, кожна з яких мріє і повинна зробити все заради перемогти. Якщо на табло твоя поразка, значить, було зроблено не все або наявні причини, які цьому завадили. Саме аналізом цих причин ми й займаємось в міжсезоння, - розповів Жеваго.