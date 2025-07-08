Павло Василенко

Жіноча збірна Уельсу потрапила в аварію під час поїздки автобусом на чемпіонат Європи у Швейцарії, але ніхто не постраждав.

Аварія сталася дорогою на стадіон у Санкт-Галлені, де в середу валлійці проведуть матч проти Франції.

«Асоціація футболу Уельсу (FAW) може підтвердити, що автобус національної збірної потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на арену Санкт-Галлена для тренування перед матчем з Францією в середу. Ніхто із пасажирів автобуса національної збірної чи іншого транспортного засобу не постраждав. Пріоритетом FAW була евакуація гравців з місця події та повернення їх на тренувальну базу для завершення підготовки до завтрашнього матчу», – йдеться у заяві FAW.

Хоча ніхто не постраждав, тренування валлійської команди на стадіоні перед другим матчем групового етапу довелося скасувати. Футболістки мали тренуватися пізніше у Вайнфельдені, де Уельс влаштувався.

Зіткнення сталося біля командного готелю, неподалік міста Санкт-Галлен. На місці події була машина швидкої допомоги, яка надавала допомогу водієві іншого транспортного засобу. Головний тренер Ріан Вілкінсон та капітан Ангарад Джеймс не були в автобусі, оскільки вони їхали окремо від решти команди на прес-конференцію.