Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі неділі, 21 грудня, в 1/32 фіналу Кубка Франції.

Марсель у рідних стінах знищив Бур-ан-Бресс. Господарі швидко захопили ініціативу і вже на 8-й хвилині відкрив рахунок зусиллями Балерді. Далі гості методично нарощували перевагу після перерви: на 59-й відзначився Ґрінвуд, на 64-й забив Гейб’єрг, а вже на 67-й Пайшан довів рахунок до 0:4. Розгром продовжив Надір на 77-й хвилині, а крапку в матчі поставив Ммаді, який забив шостий м’яч на 87-й.

Ніцца вдало розпочала домашню зустріч з Сент-Етьєном і повела вже на 11-й хвилині завдяки голу Діалло. Сент-Етьєн зміг відігратися перед самою перервою: реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Переможний м’яч господарі провели у другому таймі – на 72-й хвилині Сансон приніс Ніцці вихід до наступного раунду.

Монако на виїзді здолав Осер. Монегаски швидко вийшли вперед: Бірет відзначився вже на 8-й хвилині, задавши темп грі. Осер відповів голом із пенальті — на 29-й хвилині Діуссе впевнено виконав 11-метровий і відновив рівновагу. Розв’язка настала ближче до кінця зустрічі: на 74-й Бірет оформив дубль і приніс монегаскам перемогу 2:1.

Страсбур на своєму полі переграв Дюнкерк. Клуб Едуарда Соболя забезпечив собі комфортну перевагу ще до перерви, забивши двічі в першому таймі: на 26-й хвилині відзначився Енсісо, а на 40-й Дукуре подвоїв рахунок. Після перерви Дюнкерк повернув інтригу, коли на 54-й Робіне реалізував пенальті та скоротив відставання. Однак до камбеку гостям не вистачило одного кроку — Страсбур утримав мінімальну перевагу. Українець, до речі, традинійно не потрапив до заявки.

Ренн удома розгромив Ле-Сабаль. Господарі довго не могли зламати опір суперника, але в заключній третині матчу вирішив усе серією голів. Головним героєм став Емболо, який оформив дубль на, фактично знявши питання щодо переможця. Остаточний рахунок встановив Мерлен – його гол на 84-й хвилині закріпив впевнену перемогу 3:0.

Ліон з аналогічним рахунком переграв Сен-Сір Коллонж. «Ткачі» відкрили рахунок одразу після перерви: на 52-й хвилині забив Абнер Вінісіус. У кінцівці господарі дотиснули суперника і довели перевагу до розгромної — Шулц відзначився двічі, забивши на 85-й та 90-й хвилинах. У підсумку Ліон спокійно оформив перемогу 3:0 і крокував далі в Кубку Франції.

Кубок Франції, 1/32 фіналу

Бур-ан-Бресс – Марсель 0:6

Голи: Балерді, 8, Ґрінвуд, 59, Гейб’єрг, 64, Пайшан, 67, Надір, 77, Ммаді, 87

Ніцца – Сент-Етьєн 2:1

Голи: Діалло, 11, Сансон, 72 – Давіташвілі, 45 (пен.)

Осер – Монако 1:2

Голи: Діуссе, 29 (пен.) – Бірет, 8, 74

Страсбур – Дюнкерк 2:1

Голи: Енсісо, 26, Дукуре, 40 – Робіне, 54 (пен.)

Ренн – Ле-Сабаль 3:0

Голи: Емболо, 69, 80, Мерлен, 84

Ліон – Сен-Сір Коллонж 3:0

Голи: Абнер Вінісіус, 52, Шулц, 85, 90