Стало відомо, чому київське Динамо відмовилося від кандидатури Давіда Беттоні, колишнього асистента Зінедіна Зідана, який приїжджав на клубну базу та провів перемовини з керівництвом столичного клубу.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, француз Беттоні наполягав на негайному придбанні семи нових футболістів. Такі вимоги не влаштували керівництво Динамо, і пропозицію щодо його призначення було відхилено.

Після відставки Олександра Шовковського команда перебуває під керівництвом виконувача обовʼязків головного тренера Ігоря Костюка.

Завтра, 11 грудня, Динамо зіграє матч 5 туру загального етапу Ліги конференцій проти Фіорентини. Початок поєдинку о 19:45.