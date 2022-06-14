Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном

журналіст Аласдер Голд в ефірі свого YouTube-канал підтвердив інтерес «Тоттенгема» до захисника «Динамо» Іллі Забарного.



Так, недавно він підписав новий контракт з «Динамо» ще на 5 років. Але, очевидно, що з огляду на ситуацію в Україні все невизначено».