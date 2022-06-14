Повернувся до Конте. Перішич підписав контракт з «Тоттенгемом»
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном
У клубі вважають Іллю потенційною зіркою<br>
журналіст Аласдер Голд в ефірі свого YouTube-канал підтвердив інтерес «Тоттенгема» до захисника «Динамо» Іллі Забарного.
«Тоттенгем» уважно спостерігає за 19-річним українцем Забарним, але мені складно вимовити його прізвище. Його оцінюють дуже високо. Він є одним з кандидатів, щоб виконати завдання клубу на ринку – підписати потенційну зірку. Це футболіст з сильною правою ногою, здатний зіграти лівіше.
Так, недавно він підписав новий контракт з «Динамо» ще на 5 років. Але, очевидно, що з огляду на ситуацію в Україні все невизначено».
Нагадаємо, «Динамо» хоче від «Тоттенгема» 30 млн євро за Забарного.
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