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Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном

У клубі вважають Іллю потенційною зіркою<br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:57
Журналіст підтвердив зацікавленість «Тоттенгему»в Забарном

журналіст Аласдер Голд в ефірі свого YouTube-канал підтвердив інтерес «Тоттенгема» до захисника «Динамо» Іллі Забарного.

«Тоттенгем» уважно спостерігає за 19-річним українцем Забарним, але мені складно вимовити його прізвище. Його оцінюють дуже високо. Він є одним з кандидатів, щоб виконати завдання клубу на ринку – підписати потенційну зірку. Це футболіст з сильною правою ногою, здатний зіграти лівіше.

Так, недавно він підписав новий контракт з «Динамо» ще на 5 років. Але, очевидно, що з огляду на ситуацію в Україні все невизначено».

Нагадаємо, «Динамо» хоче від «Тоттенгема» 30 млн євро за Забарного.

Карен Агабекян
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Теги

Ілля Забарний Тоттенхем Динамо Київ

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