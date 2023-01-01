Журналіст, який взяв у Роналду скандальне інтерв'ю: «Мессі навіть тут не кращий»

Скандальний журналіст Пірс Морган вважає, що Ліонель Мессі не крутіший за Дієго Марадону.

Якщо подивитися на голи в кар'єрі, голи в Лізі чемпіонів, то Роналду далеко попереду. Він краще в повітрі, він краще грає обома ногами, хоча у Мессі паличка-виручалочка – ліва нога.

Я можу набрати багато фактів, які, як мені здається, приведуть до висновку не тільки про те, що Роналду найбільший в історії, але і про те, що Мессі – лише другий з найбільших аргентинців