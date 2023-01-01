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Журналіст, який взяв у Роналду скандальне інтерв'ю: «Мессі навіть тут не кращий»

Морган вважає, що кращий аргентинець в історії футболу – Марадона
Футбол У світі
01 січня 16:34
Журналіст, який взяв у Роналду скандальне інтерв'ю: «Мессі навіть тут не кращий»

Скандальний журналіст Пірс Морган вважає, що Ліонель Мессі не крутіший за Дієго Марадону.

Дієго Марадона, на мою думку, найбільший аргентинець в історії футболу. Мессі навіть тут не кращий.

Якщо подивитися на голи в кар'єрі, голи в Лізі чемпіонів, то Роналду далеко попереду. Він краще в повітрі, він краще грає обома ногами, хоча у Мессі паличка-виручалочка – ліва нога.

Я можу набрати багато фактів, які, як мені здається, приведуть до висновку не тільки про те, що Роналду найбільший в історії, але і про те, що Мессі – лише другий з найбільших аргентинців

Нагадаємо, Мессі виграв ЧС-2022 з Аргентиною і став кращим гравцем мундіалю.

Петро Приходько
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Теги

Ліонель Мессі Дієго Марадона

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