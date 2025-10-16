Вихованець Шахтаря та колишній захисник Маріуполя, Олександрії, київського Арсеналу, Минаю, Металіста 1925 та низки інших українських і закордонних клубів Максим Жичиков у інтерв’ю Українському футболу поділився спогадами про Михайла Мудрика.

– Після повернення з Європи ви потрапили до кризового київського Арсеналу, який безуспішно намагався врятуватися від вильоту з УПЛ. Тоді в команду з Шахтаря прийшов у оренду Михайло Мудрик. Чим він запам’ятався?

– Та Мудрик на той момент був іншопланетянином. Йому кажеш одне, а він робить інше. Кричать йому бігти назад – а він виконує щось своє. Після тренування йому кажуть: «Завершили, по воротах бити не можна». А він відповідає: «А чому? Мені потрібно бити». І продовжує бити.

Він був молодим і майже не грав. Так, у нього були певні якості. Але той Мудрик, якого ми бачили тоді, і той, що потім засяяв у Шахтарі, – це дві різні людини.

– Тоді ви, мабуть, не могли уявити, що Шахтар продасть його в Челсі за 70 мільйонів євро?

– Навіть не думав, що так вийде. Ну хто міг повірити? Він тоді пограв в Арсеналі, потім перейшов у Десну... А вже потім у Шахтарі знайшов свого тренера – Ігора Йовічевича, який допоміг йому розкритися. До нього просто знайшли правильний підхід.

– Що думаєте про дискваліфікацію Мудрика? Чи зможе він повернутися?

– Думаю, що так. Час ще є. Так, він багато втратив, але з тим, як він працює, не повинно бути проблем. Він фанат тренувань, фанат своєї справи. Треба просто терпіти та працювати. Мудрик ще себе покаже.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик востаннє виходив на поле майже рік тому — у листопаді 2024 року. Після цього з’явилася інформація, що допінг-проба 24-річного футболіста виявилася позитивною. Результати повторного аналізу наразі не оприлюднено, а юристи Мудрика працюють над тим, щоб можлива дискваліфікація не була тривалою.