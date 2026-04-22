Сергій Разумовський

У 33-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зазнала поразки від Реал Бетиса, попри вдалий початок зустрічі. Український вінгер Віктор Циганков відкрив рахунок, однак господарі не змогли втримати перевагу й у підсумку поступилися.

Циганков став одним із найпомітніших гравців матчу. Українець завдав двох ударів, один із яких був у площину воріт, активно діяв поблизу штрафного майданчика суперника та відзначився якісною грою в роботі з м’ячем. Він також мав 50% успішності в дриблінгу — одна вдала спроба з двох, заробив два фоли, сам двічі порушив правила та тричі повертав м’яч своїй команді.

Окремо варто відзначити високу ефективність Циганкова в передачах. Він виконав 34 паси, з яких точними виявилися 32, що дало 94% точності. Крім того, дві його передачі були ключовими. За підсумками матчу український вінгер отримав оцінку 7,9, ставши другим найкращим гравцем поєдинку.

Ще один українець, нападник Владислав Ванат, не зміг взяти участь у зустрічі через травму. Голкіпер Владислав Крапивцов провів матч у запасі й на поле не виходив.

Після цієї поразки Жирона залишилася з 38 очками та посідає 11-те місце в турнірній таблиці. Реал Бетис, своєю чергою, набрав 49 балів і йде на п’ятій позиції.

Ла Ліга, 33-й тур

Жирона – Бетис 2:3

Голи: Циганков, 7, Унаї, 67 (пен.) – Рока Хунке, 24, Еззальзулі, 63, Рікельме, 80

Жирона: Гассаніга, Мартінес (Рінкон, 83), Блінд, Вітор Роке, Морено - Бельтран (Рока, 66), Вітсель, Мартін (Лемар, 83), Унахі, Ечеверрі (Стуані, 73), Циганков.

Бетис: Вальєс, Руїбаль (Бельєрін, 75), Бартра, Натан, Гомес, Амрабат, Рока Хунке, Ло Чельсо (Рікельме, 46), Еззальзулі (Родрігес, 88), Кучо (Бакамбу, 46) , Форнальс (Іско, 75).

Попередження: Унаї, 79 – Ло Чельсо, 9, Бакамбу, 50, Рікельме, 79.

Відео: MEGOGO