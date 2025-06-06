Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова у клубі
Владислав буде у команді на наступний сезон лише третім воротарем
близько 16 годин тому
Владислав Крапивцов/фото: Жирона
Каталонська Жирона визначилась із майбутнім 19-річного українського воротаря Владислава Крапивцова.
Як повідомляє іспанське видання Estadio Deportivo, клуб планує зберегти молодого голкіпера у складі наступного сезону. Однак Крапивцов буде лише третім варіантом в ієрархії воротарів у головного тренера Мічела.
Основним вартовим воріт залишиться Пауло Гассаніга, його дублером стане Хуан Карлос.
Нагадаємо, український воротар перебрався до Жирони у грудні 2024 року і з того часу встиг вийти на поле двічі, пропустивши в цих матчах сім м'ячів
Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився щодо Владислава Крапивцова.