Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова у клубі

Каталонська Жирона визначилась із майбутнім 19-річного українського воротаря Владислава Крапивцова.

Як повідомляє іспанське видання Estadio Deportivo, клуб планує зберегти молодого голкіпера у складі наступного сезону. Однак Крапивцов буде лише третім варіантом в ієрархії воротарів у головного тренера Мічела.

Основним вартовим воріт залишиться Пауло Гассаніга, його дублером стане Хуан Карлос.

Нагадаємо, український воротар перебрався до Жирони у грудні 2024 року і з того часу встиг вийти на поле двічі, пропустивши в цих матчах сім м'ячів

Раніше головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився щодо Владислава Крапивцова.