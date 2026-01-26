Сергій Разумовський

У 21-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зіграла внічию з Хетафе.

Господарі довго не могли зламати організовану оборону суперника, а Хетафе, діючи прагматично, терпляче чекав на свій шанс. Особливу увагу привернув дебют Марка-Андре тер Штегена у складі Жирони, однак перший матч німецького голкіпера за нову команду не обійшовся без пропущеного м’яча.

Після перерви гості відкрили рахунок: на 59-й хвилині Луїс Васкес реалізував свій момент і вивів Хетафе вперед, зіпсувавши дебют тер Штегена. Жирона змушена була йти ва-банк у пошуках порятунку, і тиск тривав до самого фінального свистка. У підсумку господарі вирвали нічию вже в компенсований час — на 90+5-й хвилині Вітор Реїс забив рятівний гол і встановив остаточний рахунок 1:1.

Українські легіонери провели на полі весь матч. Нападник Владислав Ванат відіграв повні 90 хвилин і встиг заробити жовту картку, а вінгер Віктор Циганков також відпрацював без заміни, допомагаючи Жироні в атаці та під час вирішального штурму наприкінці зустрічі.

Жирона набрала 25 очок у турнірній таблиці й піднялася до верхньої десятки.

Ла Ліга, 21-й тур

Жирона – Хетафе 1:1

Голи: Вітор Реїс, 90+5 – Луїс Васкес, 59

Жирона: тер Штеген, Рінкон (Франсес, 82), Реїс, Блінд, Морено, Мартін (Аранго, 81), Бельтран, Циганков, Лемар (Ечеверрі, 63), Хіль (Рока, 71), Ванат

Хетафе: Сорія, Феменія, Дуарте, Джене, Ромеро, Іглесіас, Мартін, Мілья, Арамбаррі, Васкес (Боселлі, 86), Сатріано

Попередження: Лемар (17), Морено (80), Бельтран (87), Рока (90+1), Ванат (90+6) – Дуарте (25), Мартін (83), Сатріано (90+3)

