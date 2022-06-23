Зідан – про роботу в ПСЖ: «Ніколи не кажи ніколи»

Колишній головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан в інтерв’ю L'Equipe не став відкидати можливості очолити ПСЖ:

Якщо я візьму якийсь клуб – це для того, щоб перемагати. Я серйозно. Саме тому я не піду куди завгодно.

«Манчестер Юнайтед»? Я розумію англійську, але не говорю нею вільно. Я знаю, що є тренери, які можуть працювати, не знаючи мову досконало, але у мене до цього інше ставлення.

Я все ще хочу тренувати. Тож чому не бути частиною проєкту, де я буду лідером?

Звісно я хочу очолити збірну Франції. Сподіваюся, одного дня це трапиться. Питання в тому коли».