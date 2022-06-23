Зідан відмовився від пропозиції ПСЖ
Зідан – про роботу в ПСЖ: «Ніколи не кажи ніколи»
Також він розповів, чому не піде в «МЮ» і зізнався, що мріє про роботу зі збірною Франції
Колишній головний тренер «Реалу» Зінедін Зідан в інтерв’ю L'Equipe не став відкидати можливості очолити ПСЖ:
«Ніколи не кажи ніколи. Особливо якщо ти є тренером сьогодення. Коли я був гравцем, то міг обрати майже будь-який клуб. А от в якості тренера у мене не так багато пропозицій, всього дві чи три.
Якщо я візьму якийсь клуб – це для того, щоб перемагати. Я серйозно. Саме тому я не піду куди завгодно.
«Манчестер Юнайтед»? Я розумію англійську, але не говорю нею вільно. Я знаю, що є тренери, які можуть працювати, не знаючи мову досконало, але у мене до цього інше ставлення.
Я все ще хочу тренувати. Тож чому не бути частиною проєкту, де я буду лідером?
Звісно я хочу очолити збірну Франції. Сподіваюся, одного дня це трапиться. Питання в тому коли».
Раніше повідомлялося, що Зідан відмовив ПСЖ.
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