Новачок Аякса Олександр Зінченко розповів про свої перші враження після переходу та поділився очікуваннями в інтерв’ю клубній пресслужбі.

– Які у тебе емоції від переходу?

– Я дуже щасливий бути тут. Дуже схвильований і з нетерпінням чекаю моменту, коли приєднаюся до команди, познайомлюся з усіма в клубі та зіграю свій перший матч перед уболівальниками.

– Переговори зайняли час. Як ти пережив цей період?

– Це були досить стресові десять днів, але, на щастя, усе завершилося добре. Я дійсно чекаю початку, перш за все тому, що це великий клуб з багатою історією. Коли дізнався про такий варіант, відразу подумав: «Аякс» завжди грає у своєму стилі, і він мені дуже підходить. Хочеться якнайшвидше приступити до роботи.

– Чому саме цей стиль тобі близький?

– Тому що Аякс завжди робить ставку на комбінаційний футбол, за яким приємно спостерігати. Дуже сподіваюся, що мені буде комфортно в такій грі.

– Це схоже на те, до чого ти звик в Англії?

– Так, і в Манчестер Сіті, і в Арсеналі. Це команди, які люблять контролювати м’яч і домінувати на полі. Саме такий футбол мені подобається.

– Ти вже готовий виходити на поле чи потрібно час?

– Я відчуваю себе добре. Думаю, тренерський штаб оцінить моє стан, а далі буде видно.

– Чого ти очікуєш від найближчих місяців у клубі?

– Перш за все — зіграти свій перший матч перед уболівальниками. Я дуже радий стати частиною команди, познайомитися з усіма в клубі та розпочати спільну роботу.

– А якщо повернутися до цього розмови в кінці сезону — який результат тебе влаштує?

– Перш за все — виграти всі матчі, які нам доведеться зіграти. Далі подивимося, де ми опинимося. Я розумію цілі клубу, відчуваю вимоги до себе і знаю, що можу допомогти команді. Потрібно багато працювати, а потім оцінювати результат.

Нагадаємо, Зінченко перебуває в Аяксі на правах оренди до кінця сезону.