Зінченко на прохання Артети готовий залишитись в Арсеналі
Допрацювавши свій контракт
близько 2 годин тому
Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко перед від'їздом в Сингапур на літню серію АПЛ мав розмову з головним тренером Мікелем Артетою, повідомляє FootballTransfers.
Артета висловив бажання залишити Зінченка в команді на майбутній сезон. Спочатку Олександр запросив у Арсенала дозвіл розглянути можливість переходу.
В підсумку, хороші особисті стосунки Зінченка і Артети стали вирішальним фактором допрацювати останній рік за діючим контрактом з Арсеналом.
Зінченко провів 23 матчі за команду в усіх турнірах, у яких відзначився одним забитим м'ячем і однією гольовою передачею. За даними Transfermarkt, вартість 28-річного гравця становить 20 мільйонів євро.
Арсенал переміг Мілан і здобув трофей в Сінгапурі, Зінченко відіграв один тайм.