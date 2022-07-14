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Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Півзахисник збірної України висловився про трагедію після ракетного удару по центру міста
15:40
Олександр Зінченко / Фото - Bleacher Reporter
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував у своєму Instagram ракетний удар рф по Вінниці. Станом на 14 липня, 14:50, у результаті нього налічується 52 поранених і 20 загиблих, серед яких 3 дитини.
Покидьки, що будуть горіти у пеклі.
Раніше російська армія знищила ще один український стадіон.
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