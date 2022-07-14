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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд

Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»

Півзахисник збірної України висловився про трагедію після ракетного удару по центру міста
Футбол Збірна України
15:40
Зінченко – про удар рф по Вінниці: «Покидьки будуть горіти у пеклі»
Олександр Зінченко / Фото - Bleacher Reporter

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував у своєму Instagram ракетний удар рф по Вінниці. Станом на 14 липня, 14:50, у результаті нього налічується 52 поранених і 20 загиблих, серед яких 3 дитини.

Покидьки, що будуть горіти у пеклі.

Раніше російська армія знищила ще один український стадіон.

Сергій Стаднюк
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Олександр Зінченко війна

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