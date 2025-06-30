Гравець Арсенала збірної України Олександр Зінченко та його дружина Влада ставлять на паузу роботу власного ресторану про INCH в Києві.

Керуюча закладом Юлія Мельохіна опублікувала пост в Instagram.

INCH - це більше, ніж ресторан. Це місце, де збиралися ті, хто любить смак життя. Хтось приходив за ідеальним шафрановим різотто чи авторськими коктейлями. Хтось - за емоціями великого футболу, тенісу або за коктейлем, присвяченим трасі, на якій відбувається гонка Формули-1. А хтось - просто, щоб бути серед своїх.

Ми ніколи не були лише про спорт. Ми були про відчуття, вечори з драйвом і затишні розмови. Про друзів, святкування важливих і радісних подій. Про робочі мітинги, що поєднували справу і задоволення.

Ми кажемо вам дякуємо - за кожен день, за кожну трансляцію, за кожен ваш вибір бути з нами. Це було справжнє, і воно залишиться з нами.

Сьогодні INCH ставить свою історію на паузу. Ми не знаємо, чи буде продовження, але точно знаємо, що цей розділ був справжнім і важливим, - йдеться в заяві.