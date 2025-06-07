Зінченко: «Встигли подивитись та проаналізувати Канаду»
Збірна України сьогодні стартує на Canadian Shield
близько 12 годин тому
Олександр Зінченко / Фото - УАФ
Півзахисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко взяв участь у пресконференції напередодні товариського матчу з Канадою в рамках Canadian Shield. Його слова наводить УАФ.
Ми розбирали збірну Канади, знаємо, що там є дуже багато якісних гравців, які виступають в Європі. Це дуже хороша фізично команда, яка добре використовує свої контратаки та дуже добре біжить попереду. Ми встигли їх подивитись та проаналізувати, а про Нову Зеландію будемо говорити вже після гри з Канадою.
У Торонто збірна України зіграє два поєдинки: 7 червня українці зустрінуться з Канадою (початок зустрічі – о 22:30 за київським часом), а 11 червня – з Новою Зеландією (00:00).