Зірка «Баварії»: «Біженці заслуговують на нашу підтримку»

Девіс розповів, що його країна робить для людей, які втекли від війни

Альфонсо Девіс / Фото - ФК Баварія

Захисник «Баварії» Альфонсо Девіс розповів, що Канада робить для біженців. Слова футболіста, що також раніше тікав від війни, наводить прес-служба ООН.

Хто завгодно може стати біженцем. Раптом ти мусиш покинути свій будинок, клас, у якому ти викладаєш, лікарню, в якій працюєш, поле, на якому граєш. Це важко, і вони заслуговують на нашу підтримку. Канада – лідер у розселенні біженців. Я пишаюся цим, і я щасливий знати, що все більше людей зможуть перебудувати своє життя, як і моя сім’я.

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