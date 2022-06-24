Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»

Антон Царенко / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» U-19 Антон Царенко прокоментував свою участь на зборі першої команди.

Юнацька ліга UEFA? Звичайно, показати себе та зарекомендувати на такому високому рівні, у такому турнірі, де зібрані найкращі команди, дорогого вартує. Думаю, у кар'єрі кожного футболіста такі змагання є важливими для професійного становлення.

Підтримка України в Європі? Я спілкувався з багатьма людьми, в тому числі, і зі своїми знайомими, вони емоційно відреагували на ситуацію в нашій країні, всі переживають, але, звісно, ​​дуже підтримували, приходили на матчі, і я вдячний за це.

Звичайно, відчуваю підвищену відповідальність. Благодійні матчі багато дають, ми допомагаємо країні, чим можемо. ЗСУ захищають нас на фронті, а ми захищаємо свою країну, свій прапор та свій народ на полі.