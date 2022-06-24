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Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»

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Футбол Українська Прем'єр-ліга
19:24
Зірка «Динамо» U-19: «Захищаємо свою країну на полі»
Антон Царенко / Фото - ФК Динамо Київ

Півзахисник «Динамо» U-19 Антон Царенко прокоментував свою участь на зборі першої команди.

Дуже приємно, що мене взяли на збір із першою командою. Всі хлопці добрі, чуйні, завжди підкажуть, що треба, знайдуть потрібні слова у потрібний момент. Зі свого боку намагатимусь виправдати надії. Інтенсивність відчувається, це високий рівень «Динамо», рано чи пізно я все одно з цим зіткнувся б.

Юнацька ліга UEFA? Звичайно, показати себе та зарекомендувати на такому високому рівні, у такому турнірі, де зібрані найкращі команди, дорогого вартує. Думаю, у кар'єрі кожного футболіста такі змагання є важливими для професійного становлення.

Підтримка України в Європі? Я спілкувався з багатьма людьми, в тому числі, і зі своїми знайомими, вони емоційно відреагували на ситуацію в нашій країні, всі переживають, але, звісно, ​​дуже підтримували, приходили на матчі, і я вдячний за це.

Звичайно, відчуваю підвищену відповідальність. Благодійні матчі багато дають, ми допомагаємо країні, чим можемо. ЗСУ захищають нас на фронті, а ми захищаємо свою країну, свій прапор та свій народ на полі.

Нагадаємо, «Динамо» завершило боротьбу в Юнацькій лізі UEFA в 1/8 фіналу.

Джерело: fcdynamo.com Сергій Стаднюк
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Динамо Київ Антон Царенко

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