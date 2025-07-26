Павло Василенко

Лукаса Пакету підозрювали в участі у договірних матчах. Однак Журналіст Мартін Зіглер з The Times повідомив, що з 27-річного гравця буде знято всі звинувачення.

Пакет приєднався до Вест Гема в серпні 2022 року. Він провів 120 матчів за «молотобійців», забивши 18 м'ячів та віддавши 14 результативних передач.

У жовтні 2023 з'явилися несподівані повідомлення про півзахисника. Його підозрювали у навмисному одержанні жовтих карток. Пов'язані з ним особи, ймовірно, робили ставки в букмекерських конторах на те, що гравець отримає попередження у певних матчах. Якщо звинувачення підтвердяться, то йому може загрожувати багаторічна дискваліфікація.

Однак Мартін Зіглер поінформував, що Пакета може бути спокійним. Повідомляється, що представники Футбольної асоціації (FA) дійшли висновку, що гравець Вест Гема не порушував закону. Очікується, що з нього буде знято всі звинувачення.

Контракт бразильця з лондонським клубом діє до середини 2027 року. Transfermarkt оцінює його у 28 мільйонів євро.

Вест Гем розпочне сезон 16 серпня матчем Англійської Прем'єр-ліги проти Сандерленда.