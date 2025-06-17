Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе не взяв участі в передматчевому тренуванні команди напередодні старту групового етапу Клубного чемпіонату світу. За інформацією іспанського видання COPE, у французького форварда спостерігається висока температура, через що він не зміг вийти на поле.

Ця ситуація викликає занепокоєння в таборі Реала, адже вже 18 червня підопічні Хабі Алонсо зіграють проти Аль-Хіляля на арені Хард Рок у Маямі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, саме ці команди зустрічались у фіналі Клубного чемпіонату світу три роки тому — тоді Реал переміг із рахунком 5:3. Цього разу суперники знову зійдуться, але вже в рамках групового етапу, де також виступають мексиканська Пачука та австрійський Зальцбург.