Павло Василенко

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес розглядає можливість переходу в Барселону, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, аргентинця розглядають як довгострокову заміну нападнику каталонського клубу Роберту Левандовському.

Мартінес зіграв за Інтер 19 матчів у всіх турнірах цього сезону, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі.

Чинний контракт форварда з міланським клубом діє до 30 червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює аргентинця в 85 мільйонів євро.