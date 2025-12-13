Зірковий форвард Інтера розглядає можливість переходу в Барселону
Футболіст може змінити команду
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Капітан Інтера Лаутаро Мартінес розглядає можливість переходу в Барселону, повідомляє El Nacional.
За даними джерела, аргентинця розглядають як довгострокову заміну нападнику каталонського клубу Роберту Левандовському.
Мартінес зіграв за Інтер 19 матчів у всіх турнірах цього сезону, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі.
Чинний контракт форварда з міланським клубом діє до 30 червня 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює аргентинця в 85 мільйонів євро.
