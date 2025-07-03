Павло Василенко

Форвард Інтер Маямі Луїс Суарес залишить клуб після закінчення терміну свого контракту. Уругвайський ветеран пов'язаний контрактом з командою МЛС до кінця цього року.

Майбутнє 38-річного нападаючого залишається незрозумілим. Він має два варіанти: повернутися до Уругваю або завершити кар'єру.

Суарес приєднався до Інтер Маямі в січні 2024 року і відтоді зіграв 62 матчі та забив 34 м'ячі.

Контракт Ліонеля Мессі з американським клубом також спливає наприкінці року, але ймовірніше, що сторони домовляться про продовження.