Вінгер Динамо Анхель Торрес поділився думками щодо перших зборів у складі київської команди. Слова колумбійця передає пресслужба «біло-синіх».

Хоча я приєднався до команди наприкінці минулого сезону, розраховував, що буду грати вже з наступного. Сподіваюся добре попрацювати під час передсезонної підготовки, щоб допомогти команді в усіх турнірах, у яких вона братиме участь та незабаром дебютувати.

Це мій перший збір з «Динамо», я почуваюся добре. У нас напружена робота, вважаю, це хороший початок. На зборах сподіваюся покращити свою фізичну форму, адже я повернувся до футболу майже після річної перерви. А також додати у дриблінгу та якості флангових передач. Ці якості у мене, звісно, є, але їх можна удосконалювати. Працюю над цим на тренуваннях кожного дня.