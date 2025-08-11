Нападник Колоса Юрій Климчук висловився в ефірі УПЛ ТБ щодо свого голу в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Полісся (1:0).

Влад Велетень взяв на себе гру. Я знав, що він зможе обіграти один в один, тому побіг на дальню стійку та чекав, щоб м’яч до мене відскочив – він до мене відскочив.

Швидкий гол у другому таймі? Не знаю, напевно, це залежить від нашого налаштування. На перший тайм ми виходили з дуже бойовим настроєм, і після перерви також – думаю, це нам допомогло.

Мій гол дуже важливий. Це мій перший гол у новій команді - сподіваюся, це мені допоможе в майбутньому забивати ще і ще за Колос.

Карпати? Ми спокійні, готуємося до кожної гри. На кожну гру виходимо тільки, щоб перемагати – так і готуємося до кожної гри. Тому для нас сьогодні перемога дуже важлива, і це додає нам сил та мотивації на наступні ігри.