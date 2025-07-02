Літній новачок Металіста 1925 Денис Антюх назвав причини, з яких йому не вдалося заграти у київському Динамо.

Перш за все, у Динамо більше відповідальності. Київський клуб завжди бореться за перше місце у Прем’єр-лізі, потрапляння до Ліги чемпіонів.

В принципі, ми й з Колосом два роки поспіль грали у єврокубках, але в Динамо на футболістів більше дивляться та слідкують. Мені здається, що морально важче грати, коли від тебе постійно вимагають краще й краще.

Я думаю, що у маленьких клубах більш сімейна атмосфера й кращий колектив, аніж у великих грандах. У Колосі усі добре знали одне одного та трималися разом. У Динамо мене підтримували. Зі мною і Містер розмовляв, і усі інші. Казали: «Працюй-працюй, усе буде добре». Усе, як зазвичай, – розповів Антюх в інтерв’ю «Українському футболу».