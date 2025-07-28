Павло Василенко

Жоау Канселу став головним героєм неприємного інциденту на дискотеці в Алгарві, де він проводив відпустку.

Португальський захисник провів свою відпустку в Алгарві, де відновлювався після складного сезону, який футболіст завершив на Клубному чемпіонаті світу в США у складі Аль-Хіляля.

Португальське видання Correio da Manha повідомляє, що Канселу під час візиту до клубу Bliss у прибережному місті Віламоура напав на чоловіка та вдарив його кулаком в обличчя.

За даними джерела, Канселу спочатку знаходився в більш відокремленій частині нічного клубу, але потім перейшов у більш жваве місце, де спалахнула сварка. Пристрасті швидко вщухли, але все ж таки були викликані медики, оскільки у постраждалого з рота йшла кров.

На місце події було викликано поліцію Португалії Garda Nacional Republicana, яка розпочала розслідування, проте, як повідомляє Correio da Manha, незважаючи на інцидент, станом на минулу суботу офіційна скарга на гравця збірної Португалії не подавалася.

Канселу, відомий своїм палким характером, нещодавно опублікував у своєму Instagram фотографії з Греції, де він, мабуть, продовжує свою відпустку з сім'єю після перебування в Алгарві.

Минулого літа Жоау Канселу перейшов з Манчестер Сіті у Аль-Хіляль за 25 мільйонів євро. Він давно не грав важливої ролі при Хосепі Гвардіолі, і навіть повідомлялося про його розбіжності з іспанським тренером.

Португальський захисник кілька разів виступав в оренді за Баварію та Барселону, перш ніж Манчестер Сіті остаточно продав його до Саудівської Аравії. На його рахунку 60 матчів та 10 голів за збірну Португалії.