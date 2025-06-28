Павло Василенко

Жоау Феліш, швидше за все, знову змінить кольори клубу. Інсайдер Ніколо Скір повідомив, що португальський гравець отримав пропозицію.

Торік у серпні Атлетико Мадрид остаточно припинив співпрацю з талановитим вінгером. Челсі придбав вихованця Бенфіки за 25 мільйонів євро.

Фелішу не вдалося переконати головного тренера Челсі Енцо Мареску. У зимове трансферне вікно його віддали в оренду в Мілан на шість місяців.

На «Сан-Сіро» португалець також не зміг розкрити весь свій потенціал. Він провів 21 матч за росонері, забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. Мілан не вирішив залишити його ще на рік.

Скіра повідомляє, що Феліш не входить до планів Челсі. Сині хочуть позбутися його в це трансферне вікно. Як повідомляється, гравець отримав пропозицію від саудівського клубу.

Transfermarkt оцінює Феліша у 20 млн євро. Його поточний контракт з Челсі діє до середини 2031 року.