Новий випуск футбольного шоу «Хто в грі?» від GG.Спорт підірвав мережу порцією цікавих інсайдів та інтригуючих прогнозів на півфінали Чемпіонату світу.

Найбільшою сенсацією став епізод з викриттям відомого українського коментатора. Виявилося, що під маскою таємничого гравця, який видавав себе за зіркового Кіліана Мбаппе, весь час ховався Віталій Волочай.

Знявши маску, Волочай разом з іншими гостями шоу обговорили головні інтриги Мундіалю. Учасники не оминули політичний треш зі скасуванням Трампом червоної картки для Балогуна, російський слід у збірній Бразилії та прикру травму англійця Гендерсона, який зламав руку під час святкування на лаві запасних, так і не зігравши жодної секунди.

Кульмінацією випуску стали прогнози на точний рахунок півфіналів, де думки експертів розділилися. Проте майже одноголосно учасники поставили хрест на збірній Аргентини, аргументуючи це виснаженням команди — як фізичним, так і емоційним.

Нагадаємо, у попередніх випусках «Хто в грі?» розкрили свої особистості шоумени Сергій Середа та Олег Маслюк. Тож наразі в шоу залишився лише один секретний гість під маскою Луки Модрича.

Повне відео випуску з іншими прогнозами на півфінали дивіться на YouTube-каналі GG.Спорт. А головну інтригу — хто ж ховається під останньою маскою хорватського гравця — чекайте у фінальному епізоді!