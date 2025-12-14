Сергій Разумовський

У 16-му турі французької Ліги 1 Ліон здобув мінімальну, але дуже цінну перемогу над Гавром.

Перший тайм вийшов доволі обережним, однак саме Гавр мав найкращий шанс відкрити рахунок: на 38-й хвилині Сумаре не зумів реалізувати пенальті, втративши чудову нагоду вивести свою команду вперед. Цей епізод став поворотним моментом зустрічі — Ліон уникнув проблем і зумів зберегти нуль у своїх воротах до перерви, після чого перехопив ініціативу.

Після відновлення гри господарі додали в темпі та агресивності в атаці, і їхній тиск швидко дав результат. Шулц забив єдиний гол у матчі, який зрештою виявився переможним для Ліона.

Чех, до речі, має бути дуже відомий українському вболівальнику. У 2024 році він відзначався у ворота київського Динамо, оформлював дубль у поєдинку зі збірною України, а також записував до свого активу два асисти в матчах проти Кривбаса.

Ліон набрав 27 очок і продовжує випереджати Ренн у боротьбі за Лігу Європи.

Ліга 1, 16-й тур

Ліон – Гавр 1:0

Гол: Шулц, 52

Ліон: Грейф, Вінісіус, Ньякате, Мата, Гатебур (Клюйверт, 85), Толіссо, Мортон, Мерах (де Карвалью, 73), Шулц (Геззаль, 89), Морейра, Сатріано (Карабец, 73), Діав

Гавр: Льоріс, Него (Дукуре, 63), Зуау, Санганте, Кечта (К'єреме, 63), Ндіай, Секо, Намлі (Кетан, 78), Сумаре, Саматта (Жаке, 78)

Попередження: Него, Мортон, Ндіайє, Секо, Ніакате, Немлі