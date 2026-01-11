Сергій Разумовський

Гравці Валенсії залишали Месталью після домашньої нічиєї з Ельче у супроводі поліції, повідомляє Marca. Причиною стали напружена атмосфера та протест уболівальників, які різко відреагували на чергову невдалу для команди розв’язку матчу.

У поєдинку 19-го туру Ла Ліги команда Карлоса Корберана поступалася Ельче майже до самого кінця – рахунок вдалося зрівняти лише на 87-й хвилині. Після фінального свистка фанати, незадоволені останніми результатами, зібралися біля стадіону й скандували образливі та вимогливі гасла, зокрема Гравці-найманці та Корберана у відставку, а також висловлювалися проти мажоритарного акціонера клубу Пітера Ліма.

Через ризик інцидентів правоохоронцям довелося організувати коридор безпеки, щоб футболісти змогли спокійно дістатися до командного автобуса. Зазвичай гравці покидають арену на власних автомобілях, однак цього разу сценарій змінили міркування безпеки.

Наразі Валенсія посідає лише 18-те місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.