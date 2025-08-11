Павло Василенко

Луганська Зоря у Києві приймала Кудрівку у рамках другого туру Української Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася перемогою господарів із рахунком 2:1.

У середині першого тайму відзначився півзахисник Зорі Роман Саленко, для якого цей гол став дебютним в УПЛ.

На 48-й хвилині Кудрівка відігралася завдяки точному удару нападаючого Артема Легостаєва, а за вісім хвилин Джордан приніс Зорі три очки.

Зоря після двох турів має чотири залікові пункти і займає четверте місце в турнірній табилці УПЛ. Кудрівка за дві гри набрала три бали і знаходиться на сьомій позиції.

У наступному турі луганська команда прийматиме Кривбас. Зустріч запланована на 18 серпня, початок гри о 18:00.

На Кудрівку в третьому матчі чемпіонату України чекає домашня гра проти СК Полтава. Поєдинок відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 13:00.

УПЛ, 2-й тур

Зоря – Кудрівка – 2:1

Голи: Саленко, 22, Джордан, 56 – Лєгостаєв, 48.