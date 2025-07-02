Луганська Зоря провела черговий контрольний матч у межах навчально-тренувального збору в Словенії. Суперником українського клубу стала угорська Кішварда. Зустріч завершилася перемогою представника чемпіонату Угорщини з рахунком 2:0. Минулого сезону Кішварда виграла другий дивізіон країни і вийшла до вищого дивізіону.

Перший тайм пройшов без забитих м’ячів, однак вже на 47-й хвилині Крістіан Надь відкрив рахунок після добивання з близької відстані. У кінцівці матчу Мате Дюрко подвоїв перевагу угорського клубу, забивши ударом головою з меж воротарського майданчика Зорі на 86-й хвилині.

Зоря (Луганськ, Україна) – Кішварда (Кішварда, Угорщина) 0:2 (0:0)

Голи: К. Надь 47, Дюрко 86

Зоря: Турбаєвський (Косівський, 60), Башич, Яніч, Жуніньо, Малиш (Тронтель, 60), Дришлюк (Головкін, 60), Попара (Кремчанін, 75), Кораблін (Мічін, 60), Слесар (Маткевич, 60), Білоцерковець (Вакула, 60), Горбач (Будківський, 60).

Запасні: Сапутін, Ескінья, Вантух.