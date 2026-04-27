Сергій Разумовський

У 25-му турі української Прем'єр-ліги Зоря на своєму полі впевнено переграла Верес із рахунком 2:0. Поєдинок, який відбувся у Києві, завершився заслуженою перемогою луганської команди, яка протягом зустрічі виглядала більш організовано та ефективно використала свої моменти.

Рахунок у матчі було відкрито вже на 18-й хвилині, коли ефектним голом відзначився Слесар. Цей м'яч дозволив Зорі взяти гру під свій контроль і діяти значно спокійніше в подальшому. У другому таймі луганці закріпили свою перевагу: на 60-й хвилині м’яч у ворота Вереса відправив Вантух, встановивши остаточний результат зустрічі.

До цього, на початку другого тайму, Пилип Будківський зумів забити, однак цей гол не був зарахований через положення поза грою. Через це нападник Зорі не зміг покращити свої показники у бомбардирській гонці чемпіонату. Наразі він має 10 забитих м’ячів у сезоні та продовжує поступатися форварду Динамо Матвію Пономаренку, в активі якого 11 голів.

Завдяки цій перемозі Зоря набрала 35 очок і зміцнила своє турнірне становище. Луганський клуб тепер випереджає десятий Верес на шість балів. Крім того, перевага над Кудрівкою становить уже 14 очок, що є дуже комфортним запасом на фініші сезону.

Фактично нинішня ситуація означає, що Зорі достатньо набрати лише одне очко в останніх п’яти турах, аби остаточно гарантувати собі уникнення участі у перехідних матчах. Таким чином, команда зробила ще один важливий крок до спокійного завершення чемпіонату без загрози боротьби за виживання.

УПЛ, 25-й тур

Зоря – Верес 2:0

Голи: Слесар, 18, Вантух, 60

Зоря: Сапутін, Жуніньйо, Джордан, Яньїч, Малиш, Кушніренко (Ба, 79), Попара (Дришлюк, 79), Анджушич, Слесар (Горбач, 89), Будківський (Задорожний, 89), Вантух.

Верес: Горох, Стамуліс, Ціпот (Корнійчук, 87), Чечер, Сміян, Кльоц (Нійо, 68), Фабрісіо (Годя, 68), Бойко, Байя (Шарай, 35), Стень (Ндукве, 46), Гонсалвеш.

Попередження: Кльоц, 44, Шарай, 87.