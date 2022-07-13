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«Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників у єврокубку

Назване місто, де будуть проходити номінально домашні матчі луганців у Лізі конференцій
Футбол Ліга конференцій UEFA
13:49
«Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників у єврокубку
Фото - Lublin.eu

У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стартує луганська « Зоря ». Матчі даної стадії пройдуть 4 і 11 серпня.

Луганці вже визначилися з номінально домашнім стадіоном. Їх ігри прийме « Арена-Люблін », повідомляє прес-служба клубу.

Матчем кваліфікації Ліги конференцій « Зоря » почне новий сезон. Жеребкування відбудеться 18 липня.

Раніше єдиний легіонер луганців коротко пояснив, чому залишився в Україні.

Сергій Стаднюк
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Зоря

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