Бразильський півзахисник «Зорі»: «Я люблю Україну, тому я тут»
«Зоря» визначилася зі стадіоном, на якому буде приймати суперників у єврокубку
Назване місто, де будуть проходити номінально домашні матчі луганців у Лізі конференцій
13:49
Фото - Lublin.eu
У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій стартує луганська « Зоря ». Матчі даної стадії пройдуть 4 і 11 серпня.
Луганці вже визначилися з номінально домашнім стадіоном. Їх ігри прийме « Арена-Люблін », повідомляє прес-служба клубу.
Матчем кваліфікації Ліги конференцій « Зоря » почне новий сезон. Жеребкування відбудеться 18 липня.
Раніше єдиний легіонер луганців коротко пояснив, чому залишився в Україні.
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