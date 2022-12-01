«Зоря» з тривогою та зникненням світла зіграла внічию з «Колосом» та відпустила «Динамо»
У перенесеному матчі сьомого туру УПЛ «Зоря» та «Колос» не визначили переможця.
Гра, яка розпочалася ще о 13:00, розтягнулася більш ніж на три з половиною години. Спочатку матч було перервано через повітряну тривогу, а після повернення команд на поле на стадіоні зникло світло.
Зрештою колективам вдалося завершити гру з рівним рахунком на табло – на влучні удари Булеци та Кирюханцева голами відповіли Болбат та Чоботенко.
На зимову перерву «Зоря» йде четвертою, віддавши третю позицію «Динамо».
УПЛ. 7-й тур:
«Зоря» – «Колос» 2:2 (1:1)
Голи: Булеца, 19 (пен.), Кирюханцев, 63 – Болбат, 11, Чоботенко, 52
«Зоря»: Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Бутко, Бражко, Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов, Русин (Антюх, 46).
«Колос»: Волинець, Золотов, Новак, Чоботенко, Чорноморець, Богданов (Задоя, 90+1), Мілько, Оріховський (Мякушко, 75), Ільїн (Ісаєнко, 75), Безбородько (Лисенко, 52), Болбат.
Попередження: Луньов, Оріховський, Богданов, Мілько, Лисенко.
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