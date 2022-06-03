Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»

Роман Зозуля / Фото - 24tv.ua

Нападник «Фуенлабради» Роман Зозуля опублікував в Facebook пост у зв'язку з 100-м днем повномасштабної війни проти росії.

100 днів гордості за свою країну і людей. 100 днів болю за зруйновані долі сотень тисяч українських сімей, за смерті дітей, за загиблих Героїв, за знищені міста і села. 100 днів героїчного спротиву беззбройних українців на окупованих територіях.

100 днів і нашого довбонутого сусіда ненавидить весь цивілізований світ. 100 днів і мінус 31 тисяча виродків, які зазіхнули на нашу землю.

Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу на передовій і в тилу і не лише ці 100 днів, а останні 8 років. Ми не забуваємо про подвиг захисників Маріуполя і віримо, що наші сталеві воїни повернуться додому живими.

Ми не знаємо, скільки ще днів триватиме ця страшна війна, але точно знаємо, що до нашої перемоги залишилось на 100 днів менше. Слава Україні! Слава Героям! Вічна пам’ять полеглим за нашу свободу!