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Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»

Екс-форвард збірної України підсумував великий відрізок війни проти росії
Футбол Українські легіонери
00:58
Зозуля: «100 днів нашого довбанутого сусіда ненавидить увесь цивілізований світ»
Роман Зозуля / Фото - 24tv.ua

Нападник «Фуенлабради» Роман Зозуля опублікував в Facebook пост у зв'язку з 100-м днем повномасштабної війни проти росії.

100 днів повномасштабної війни, яка мала тривати 3 дні, але насправді триває сотні років. 100 днів праведного гніву, який ми конвертували в силу і незламність. 100 днів непохитної віри в перемогу, в наших захисників, медиків, волонтерів і кожного українця.

100 днів гордості за свою країну і людей. 100 днів болю за зруйновані долі сотень тисяч українських сімей, за смерті дітей, за загиблих Героїв, за знищені міста і села. 100 днів героїчного спротиву беззбройних українців на окупованих територіях.

100 днів і нашого довбонутого сусіда ненавидить весь цивілізований світ. 100 днів і мінус 31 тисяча виродків, які зазіхнули на нашу землю.

Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу на передовій і в тилу і не лише ці 100 днів, а останні 8 років. Ми не забуваємо про подвиг захисників Маріуполя і віримо, що наші сталеві воїни повернуться додому живими.

Ми не знаємо, скільки ще днів триватиме ця страшна війна, але точно знаємо, що до нашої перемоги залишилось на 100 днів менше. Слава Україні! Слава Героям! Вічна пам’ять полеглим за нашу свободу!

Раніше стало відомо, що Зозуля допомагає ВСУ з Іспанії.

Сергій Стаднюк
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Теги

Роман Зозуля Фуенлабрада війна

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