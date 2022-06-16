Зозуля передав ЗСУ автомобіль швидкої допомоги

Роману допоміг колишній гравець «Динамо» Шлякотін

Український футболіст Роман Зозуля в Instagram повідомив, що передав автомобіль швидкої допомоги на потреби ЗСУ.



Відомо, що автомобіль доставили в Україну з Гонконгу, і через три дні він буде на передових позиціях сил оборони.

У відправці автомобіля Зозулі допоміг колишній голкіпер «Динамо» Олексій Шлякотін, який з 2016 року живе в Гонконзі.

«Колись розбирався в швидкісних автомобілях, тепер - в автомобілях швидкої допомоги. Цей Mercedes цінніше будь-якого McLaren, тому що він буде допомагати нашим захисникам з 25 бригади. Машинку завантажили усіма бажаними подарунками і вже зовсім скоро вона прибуде в місце призначення».

Нагадаємо, раніше Зозуля передав ЗСУ бронеавтомобілі.



