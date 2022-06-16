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Зозуля передав ЗСУ автомобіль швидкої допомоги
Роману допоміг колишній гравець «Динамо» Шлякотін
16 червня 22:45
Український футболіст Роман Зозуля в Instagram повідомив, що передав автомобіль швидкої допомоги на потреби ЗСУ.
Відомо, що автомобіль доставили в Україну з Гонконгу, і через три дні він буде на передових позиціях сил оборони.
У відправці автомобіля Зозулі допоміг колишній голкіпер «Динамо» Олексій Шлякотін, який з 2016 року живе в Гонконзі.
«Колись розбирався в швидкісних автомобілях, тепер - в автомобілях швидкої допомоги. Цей Mercedes цінніше будь-якого McLaren, тому що він буде допомагати нашим захисникам з 25 бригади. Машинку завантажили усіма бажаними подарунками і вже зовсім скоро вона прибуде в місце призначення».
Нагадаємо, раніше Зозуля передав ЗСУ бронеавтомобілі.