Зробили Франції «нєрви». Ізраїль сенсаційно вийшов до фіналу Євро-2022 U-19

У вирішальному матчі представники «Землі обітованої» зустрінуться з англійцями

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У півфіналі Євро-2022 U-19 збірна Ізраїлю здолала Францію, Англія переграла Італію.

Обидві зустрічі завершилися з однаковим рахунком 2:1. Однак хід ігор був прямо протилежним.

Ізраїльтяни заволоділи перевагою в два м'ячі і дозволили супернику лише гол престижу. Англійці ж здобули вольову перемогу після пенальті на 12- й хвилині.

Ізраїль і Італія виграли свої матчі і зустрінуться в фіналі 1 липня.

Євро-2022 U-19, півфінали

Англія – Італія 2:1

Голи: Скотт, 58, Куанса, 82 – Міретті, 12 (пен.)

Англія: Кокс, Нортон-Каффі ( Ойегоке, 56 ), Едвардс, Куанса, Дойл, Вейл, Чуквуемека, Іроегбунам ( Скот 56 ), Дівайн, Ремзі (Байно-Гиттенс, 57; Чемберс, 83), Скарлетт (Джеббісон, 87).

Італія: Депланш, Турриккья (Мулацци, 63), Коппола, Гиларди, Джоване (Фонтанароза, 73), Миретти, Казадеи, Фаббиан (Бальданци, 72), Фатичанти (Фаццини, 90), Насти, Амброзино (Вольпато, 63).

Попередження: Іроегбунам, Дівайн, Скотт, Джеббісон – Депланш, Гіларді, Фатічанті, Коппола, Міретті, Насті

Франція – Ізраїль 1:2

Голи: Віржініус, 62 – Туре, 29 (автогол), Канцепольскі, 57

Франція: Ло-Тутала, Перейра, Камара, Туре, Бани-Зукру (Бонни, 36), Семеду Варела, да Сильва, Бондо (Диуф, 59), Аделин (Ба, 59), Чауна, Виржиниус (Сиссе, 88).

Ізраїль: Царфати, Фейнгольд, Исраэлов, Ламкин, Ревиво, Мадмон, Канцепольски (Нави, 70), Глух (Ифрах, 83), Абэд (Томер, 55), Эбрахайм (Тургеман, 70), Лугаси (Эдри, 82).

Попередження: Фейнгольд, Ревіво, Царфаті, Едрі