Сергій Разумовський

У 16-му турі турецької Суперліги Трабзонспор на своєму полі зіграв унічию з Бешикташем.

Команди видали видовищний та драматичний поєдинок. Старт матчу вийшов шоковим для господарів: уже на 18-й хвилині Абрагам відкрив рахунок, а згодом Черни подвоїв перевагу «орлів». Майже одразу Мучі скоротив відставання, проте чех швидко оформив дубль, і здавалося, що інтрига в матчі фактично зникла.

Напруга зросла ще більше після вилучення Туре на 38-й хвилині, яке залишило Бешикташ у чисельній меншості. Й після перерви картина гри змінилася, і Трабзонспор, маючи на одного гравця більше, поступово дотискав суперника.

Центральними фігурами камбека стали Олександр Зубков та Інао Улаї. Спочатку на 63-й хвилині івуарієць скоротив рахунок до мінімуму після передачі українця, а наприкінці матчу, на 84-й хвилині, уже Інао Улаї асистував Зубкову, який встановив остаточний рахунок 3:3.

Український захисник Арсеній Батагов провів на полі всі 90 хвилин, відігравши повний матч у складі Трабзонспора, тоді як нападник Данило Сікан вийшов на заміну в перерві й додав команді гостроти в атаці. У підсумку господарі відігралися з 1:3, використавши чисельну перевагу та індивідуальну майстерність своїх лідерів.

Трабзонспор набрав 35 очок і відпустив перший Галатасарай у відрив на чотири бали.

Чемпіонат Туреччини, 16-й тур

Трабзонспор – Бешикташ 3:3

Голи: Мучі, 25, Інао Улаї, 63, Зубков, 84 – Абрагам, 18, Черни, 22, 31

Вилучення: Туре, 38 (Бешикташ)