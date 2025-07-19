Півзахисник Ліверпуля та збірної Колумбії Луїс Діас розчарований рішенням керівництва мерсисайдців відхилити першу пропозицію по ньому від Баварії, повідомляє TBR Football.

Чемпіон Англії дав зрозуміти, що 58.5 млн євро, запропоновані Баварією, не ті гроші, за які Ліверпуль готовий розлучитись з Діасом.

Діас оцінюється Ліверпулем не менше 70 мільйонів євро. Сам Лучо встиг навіть погодити з чемпіоном Бундесліги умови особистого контракту.

У сезоні-2024/2025 Діас провів 50 матчів в футболці Ліверпуля: 17 м'ячів і 8 гольових передач. Його вартысть Transfermarkt становить 70 мільйонів євро.